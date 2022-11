Doppelmayr Holding SE zieht positive Bilanz

Nach zwei herausfordernden Jahren zieht die Doppelmayr Holding SE eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2021/22.

In einer Aussendung berichtet das Unternehmen, dass im Geschäftsjahr 2021/22 ein Umsatz in Höhe von 886 Millionen Euro erzielt werden konnte. Das bedeute eine Steigerung von rund 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

2021 erhielt Doppelmayr den Innovationspreis von Land Vorarlberg und der Wirtschaftskammer für die autonome Seilbahn AURO, die mittlerweile bei der Valisera Bahn im Skigebiet Silvretta Montafon in Betrieb ist. Die Bahn kann weitgehend bedienerlos und ohne Stationspersonal betrieben werden. Ein weiteres Großprojekt war die Kancamagus 8 in Loon Mountain (USA). Die 8er-Sesselbahn der D-Line-Generation ist mit Sitzheizung und Bubble ausgestattet. Im Sommer wird die Bahn auch für den Biketransport genutzt. Auch in England, Mexiko und Israel war Doppelmayr im vergangenen Geschäftsjahr aktiv.