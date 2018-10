"Don't smoke" - Matthias Strolz rappt für rauchfreie Gastronomie

Matthias Strolz rappt für eine rauchfreie Gastronomie: "Rauchen" heißt ein Clip, den der ehemalige NEOS-Chef gemeinsam mit dem Webvideoproduzenten und Mashup-Künstler Kurt Razelli auf YouTube veröffentlicht hat.

Wut-Rede im Nationalrat

Bei der Nationalratsdebatte zur geplanten Aufhebung des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie gingen bei Matthias Strolz die Wogen hoch. Es gehe “um Leben und Tod”, entgegnete NEOS-Klubchef Matthias Strolz. “Frau Gesundheitsministerin, was ist mit Ihnen? Sie sind für die Gesundheit verantwortlich”, gab er sich fassungslos. “HC Strache und ich haben auch schon gemeinsam eine Zigarette geraucht”, ließ Strolz wissen. “Aber ich bin verdammt noch mal hier ein Politiker und trage Verantwortung.” Es sei “beklemmend, erbärmlich und verantwortungslos”, was die Regierungsparteien machen: “Sie stellen parteipolitische Taktik über den Tod von zwei bis drei Passivrauchern in Österreich pro Tag.”