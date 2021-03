Donnerstagnachmittag: 396 aktiv positive Corona-Fälle

Das Dashboard des Landes verzeichnete am Nachmittag 33 Neuinfektionen, denen 17 Genesungen gegenüber standen.

Am Mittwoch war erstmals seit 10 Tage wieder ein Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 279 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.