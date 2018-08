Donnerstag noch sonnig, freitags kräftige Gewitter

Mittelfristvorschau

Sonntag: Durchwachsen: Restwolken und Nebel in den Tälern lösen sich auf und wandeln sich in weiterer Folge erneut zu Quellwolken um. Am Nachmittag muss vor allem über den Bergen erneut mit lokalen Regengüssen gerechnet werden, zum Teil sind Blitz und Donner dabei. Die Luft fühlt sich recht schwül an. Montag: Zu Wochenbeginn wenig Änderung: Es bleibt beim Mix aus Sonne, Wolken und nachmittäglichen Schauern oder Gewittern, allerdings geht die Gewitterneigung