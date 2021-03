Donnerstag: 404 aktiv positive Corona-Fälle

Das Dashboard des Landes verzeichnete am Nachmittag drei Neuinfektionen und 34 Genesungen.

Stand Donnerstag, 16 Uhr: Laut Dashboard des Landes galten am Donnerstagnachmittag 404 Personen als Corona-positiv (nach 435 am Mittwoch).

Todesopfer waren am Donnerstag im Zusammenhang mit dem Virus keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 278 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.