Donald Trump: Umfassendes Profil des ehemaligen US-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten 2024.

Geburtsort: New York City, New York, USA

Juristische Auseinandersetzungen

Trump ist in mehrere juristische Verfahren verwickelt, darunter Anklagen wegen Geschäftsbetrugs und unerlaubter Einflussnahme auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020. In einem zivilrechtlichen Betrugsverfahren in New York wurde er zu einer Geldstrafe von über 450 Millionen Dollar verurteilt.