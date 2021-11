Dominik Hagen neuer FPÖ-Landesgeschäftsführer

Der 41-jährige Dominik Hagen ist am Dienstag zum neuen Landesgeschäftsführer der FPÖ Vorarlberg bestellt worden.

Der Lustenauer Hagen - Sohn des ehemaligen FPÖ-Klubobmanns und Landtagsvizepräsidenten Ernst Hagen - ist seit 2016 für die Vorarlberger Freiheitlichen tätig. Er ist für die Kommunikation der Partei verantwortlich und sei auch federführend in die inhaltliche Arbeit eingebunden, hieß es. Hagens Bestellung zum Geschäftsführer sorge damit für ein hohes Maß an Kontinuität. "Mit dieser einhelligen Entscheidung des Parteivorstandes wurde gleichzeitig auch eine wichtige Weichenstellung in Richtung Landtagswahl 2024 gesetzt", sagte FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi.