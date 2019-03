Dominic Zwerger ist Österreichs Eishockeyspieler des Jahres

Dominic Zwerger ist Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres 2018. Der 22-jährige Stürmer von Ambri-Piotta stammt aus Dornbirn.

Erstmals seit Bernhard Starkbaum 2012 fiel die Wahl damit nicht auf einen Spieler aus der National Hockey League (NHL). “Es kommt für mich schon unerwartet, da wir in Österreich sehr viele gute Eishockeyspieler haben. Ich habe zwar auch in der Schweizer Liga im Vorjahr eine Auszeichnung erhalten, aber wenn man als bester Spieler eines ganzen Landes geehrt wird, ist das schon sehr speziell”, sagte Zwerger im Interview für die am Freitag erscheinende Frühjahrsausgabe von Powerplay.

Zwerger, der mit 13 Jahren in die Schweiz gegangen ist und auch vier Jahre in der kanadischen Juniorenliga gespielt hat, absolviert seine zweite Profi-Saison im Land des aktuellen Vize-Weltmeisters.Im Vorjahr wurde er als bester junger Spieler der Nationalleague geehrt und liegt diese Saison in der Scorerwertung in den Top Ten und mit Ambri-Piotta auf Play-off-Kurs.