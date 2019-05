Dominguez Mora avancierte im Debüt zum Matchwinner

Im Duell der beiden ehemaligen Pokalsieger von Lauterach und Hohenems stahl Debütant Alejandro Dominguez Mora allen zahlreichen Routiniers sozusagen die Show.

Der 18-jährige Spieler der Akademie Vorarlberg absolvierte in seinem Stammklub VfB Hohenems erstmals eine Partie in der ersten Kampfmannschaft und wurde zum Matchwinner. Der Offensivkicker erzielte kurz nach Wiederbeginn nach einem wunderschönen Solo das vorentscheidende 2:0 (48.). Das der hoffnungsvolle Nachwuchsspieler überhaupt spielen musste, waren die Verletzungen und Ausfälle von Kapitän Jogi Klammer und Thomas Assiga vorausgegangen. „Er hat viel Qualität und legte bei seinem ersten Auftritt eine regelrechte Talentprobe ab. Für die Zukunft wäre er ein wichtiger Akteur“, schwärmte Hohenems Trainer Peter Jakubec vom Goldtorschützen. Die Chance für das „Finale dahoum“ bleibt für Hohenems intakt. Es wäre Balsam auf den Wunden nach der Enttäuschung in der diesjährigen RLW-Meisterschaft. Der fünffache Titelträger im landesweiten Cup gewann in Lauterach verdient mit 2:1. „Haben uns das Leben unnötig schwer gemacht. Haben nicht genug intelligent gespielt. Lauterach hat in der Schlussphase nochmals alles versucht, aber wir stehen zurecht unter den besten vier Teams im Pokal“, so Jakubec abschließend. Kerim Abdül Kalkan per Kopf sorgte für die verdiente Emser Führung (18.). Das Anschlusstor von Vinicius Gomes für Lauterach kam zu spät (80.). Bei der Hofsteigtruppe fehlten Kapitän Christoph Fleisch, Gallus Huber und die Tormänner Lukas Kusche und Andre Bursac.