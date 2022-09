Domingo Mattle & Co. in der Sylvia Janschek Art Gallery

In der Bregenzer Kaiser-Josef-Straße 3 gibt es ab sofort hochwertige Kunstexponate und Raum für junge Künstler aus dem Land.

"Ein neuer Raum für Kunst in Bregenz, der sowohl Werke von international renommierten Künstlern wie Damien Hurst ausstellt und zum Verkauf anbietet, als auch eine Plattform für Vorarlberger Künstler wie Domingo Mattle oder Marco Spitzar eröffnet", so umschreibt Neo-Galeristin Sylvia Janschek ihre neues Refugium. Ab 14 Uhr können Kunstinteressierte einen ersten Einblick in die Ausrichtung der schmucken Räumlichkeiten erhaschen.