Dokumentation über die Vergangenheit und Gegenwart von Brederis

Buchpräsentation Reihe Rankweil "Brederis-Vergangenes gegenwärtig" steht vor der Tür.

RANKWEIL. Im Vorjahr präsentierte die Marktgemeinde Rankweil in der vollbesetzten Kirche St. Peter in Rankweil den Sonderband zu der Reihe Rankweil. Die Buchreihe bildet in 18 Bänden die Geschichte der Gemeinde ab, wobei sich der thematische Bogen über verschiedene Bereiche spannt, die zu der Ortsentwicklung beigetragen haben. Die Sonderbände wie auch die Dokumente Rankweil ergänzen und vertiefen einige Inhalte der Geschichtsbände. Der letzte Sonderband drehte sich um Kapellen, Fußfälle, Bildstöcke, Flur-, Weg- und Unfallkreuze. Mit 215 Seiten war das das bisher umfangreichste Buch der Reihe Rankweil. Die Marktgemeinde Rankweil lädt die Bevölkerung mit der Autorin Doris Steidl aus Brederis zur neuen Buchpräsentation Sonderband 3 Reihe Rankweil am Donnerstag, 7. Dezember von 19.30 bis 22 Uhr in den Bresnersaal ein. Doris Steidl und der im Vorjahr leider verstorbene Autor Gebhard Schatzmann haben über viele Jahre hinweg Informatives zur Entwicklungsgeschichte vom Ortsteil Brederis gesammelt. Nach dem Tod von Schatzmann hat die ehemalige Gemeindevertreterin die Arbeit fortgesetzt und Dokumente sowie Bilder zu der Dorfchronik erstellt. Das umfangreiche Werk in drei Bänden umfasst die Entwicklung vom einstigen Bauernhof zum heutigen Wirtschaftsstandort. Die Veränderungen im Weitried und der gemeinsam genutzten Allmende bis zum Naherholungsgebiet wird eindrucksvoll beleuchtet.VN-TK