Doku von Dave Grohl: "What Drives Us" auf Amazon Prime

Von U2 über die Red Hot Chili Peppers bis Metallica und die Beatles: Sie alle tourten in einem Van.

Stars wie Ringo Starr, The Edge von U2, Jennifer Finch von L7, Lars Ulrich, Annie Clark, Slash, Steven Tyler & Co erzählen in der Amazon Prime-Dokumentation von Foo Fighters-Mastermind Dave Grohl von ihren Erlebnissen auf Tour. Denn eines haben sie alle gemeinsam: als junge, unbekannte Band reisten sie meist in einem Van von Gig zu Gig.