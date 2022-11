Doktor Franz auf den Spuren von Hendrix, Zeppelin, Franz Ferdinand & Co.

Die Dornbirner Rockband präsentiert am Freitag im Tivoli ihre neue Platte. VOL.AT war zu Gast im Proberaum und liefert erste Hörproben.

Lange Zeit war es still in der Dr. Franz Häfele Straße und die Instrumente der Musiker Andreas Grabher, Guillermo Delis und Schlagzeuger Hannes Ganahl warteten darauf, bespielt zu werden. In den letzten Wochen und Monaten hat sich aber einiges getan bei der Formation, die früher als Pepe The Goose für erstklassigen Indie- und Alternative-Rock bekannt war.

Im amüsanten VOL.AT-Videointerview gewähren Bassist Andreas Grabher sowie Gitarrist und Sänger Guillermo Delis erste Einblicke in die musikalische Ausrichtung. Schlagzeuger Hannes Ganahl war beim VOL.AT-Besuch leider verhindert. Außerdem sprechen sie über das von der Dornbirner Künstlerin Teresa Elli einzigartig in Szene gesetzte Artwork, das an den legendären Schriftsteller Charles Bukowski anlehnt. Auch der Albumtitel "How many Times, Hank?" dürfte in diese Richtung gehen, ziert doch der Grabstein des für seinen exzessiven Lebensstil bekannten Autors den Schriftzug seines Spitznamens "Hank".