Disney-Dorfleben mit Elsa, Mickey & Co: "Dreamlight Valley" im Game-Test

In Disneys Version des Mega-Hits „Animal Crossing“ beziehen wir ein Zuhause mit prominenten Nachbarn.

Die To-Do-Liste ist nicht zu komplex, schön lang und überraschend unterhaltsam: Sammeln, aufräumen, kochen oder basteln – vor allem aber den cartoonigen Freunden viele Gefallen tun. Disney setzt dabei bewusst auf die bewährten Stärken – die vielfältigen Kult-Charaktere. So wird das Dreamlight Valley schon in seiner jetzigen „Early Access“-Fassung zu einem Pflichtbesuch für jeden Fan.

Grundsätzlich ist „Dreamlight Valley“ eine Lebenssimulation. Der Fokus liegt aber weniger auf Alltags-Management, sondern auf den Figuren, der Story – und verschiedenen Rollenspielelementen, um die Glückshormone stetig sprudeln zu lassen. Hier wird nicht gekämpft, Disney liefert eher ein „Happy Game“. Wir spielen sozusagen uns selbst und starten mit einem Nickerchen an einem Spielplatz unserer Kindheit. Der Traum bringt uns ins besagte Valley, wo sich fiese Dornen des Vergessens ausbreiten und die bunte Bewohnerschar mit Amnesie infizieren. Es liegt an uns, die Landschaft davon zu befreien, Freundschaften sowie die Infrastruktur (wieder) aufzubauen und das Geheimnis der düsteren Bedrohung zu lüften.

Dazu kreieren wir uns unsere Spielfigur vom Scheitel bis zur Sohle in Disney-Style und erkunden die Welt. Etliche Figuren unterschiedlichster Franchises warten dort, um uns mit hunderten Quests zu beschäftigen: Mickey, Merlin und Seehexe Ursula sind nur einige der ersten Bekanntschaften. Das recht weitläufige Valley ist das Hauptareal. Von Zeit zu Zeit schaltet man neue, filmisch designte Spezialbereiche frei. Dort trifft man dann z.B. Eiskönigin Elsa, Vaiana, Buzz Lightyear oder Löwe Scar, die nach der Erfüllung ihrer Quests in unser Dorf umziehen.

Fazit: „Dreamlight Valley” ist das Beste aus den drei Welten Disney, Lebenssimulation und Rollenspiel. Dank der authentisch geschrieben Charaktere und dem einfachen Gameplay fühlt man sich gleich wie zuhause. Durch die Flut an kurzweiligen Quests aus allen Ecken und das motivierende Fortschritts-System will man nicht mehr weg. Das Game befindet sich aktuell im „Early Access“, es ist also noch nicht fertig. Kinderkrankheiten wie Bugs muss man in Kauf nehmen, sind aber kein allzu großes Problem. Dafür erweitert Disney die Freundesliste ständig. 2023 soll das Game dann „richtig“, d.h. mit einem Free-2-Play-Modell starten. In den aktuellen „Early Access“ kommt man nur rein, wenn wenn man einen kostenpflichtigen Sonderzugang kauft oder den XBox-Game-Pass besitzt. Bemerkenswert ist, dass „Dreamlight Valley“ anders als andere F2P-Titel dieser Art keine Mikrotransaktions-Hürden eingebaut hat, z.B. Energie, die regelmäßig gekauft werden muss. Einmal losgelegt gibt’s hier kein Halten. Im Gegenteil: Im Valley will man immer „nur noch diese eine kleine Aufgabe“ erledigen. Ganz klar Suchtgefahr!