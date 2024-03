Discounter Action will zwei weitere Filialen im Ländle eröffnen

Neueröffnung im Ober- und Unterland

Eine Filiale wohl in Bürs

Für aufmerksame Vorarlberger dürfte bereits klar sein, wo eine der beiden Filialen entsteht. In sozialen Medien macht die Information, dass Action in Bürs eröffnen will, schon die Runde. Auch in der Niederschrift zur Sitzung der Gemeindevertretung vom 21.02.2024, steht es geschrieben. In der Herrenau 6a – zwischen ÖAMTC und Hofer – wurde bereits eine Umwidmung beantragt, die Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde genehmigt.