Dirndl und Lederhosnparty

Zünftige Faschingsparty bei den Leiblachtaler Schalmeien

Auch die zweite Mottoparty der Vollblutmusiker lockte zahlreiche Besucher an. In feschen Dirndl und knackigen Lederhosen wurde gefeiert und getanzt. Die Leiblachtaler Schalmeien sorgten sich um ihre Gäste, so das in der „Höll“, dem Clublokal der Musiker, alle auf ihre Kosten kamen. DJ Minimi bediente die Turntabels und die Lichtanlage und verwandelte die „Höll“ in einen Partytempel. Die Lauteracher Schalmeien statteten der Trachtenparty einen musikalischen Besuch ab und brachten die Wände des ehrwürdigen Gebäudes zum wackeln. Auch Prinz Florian und ein Teil seines wunderbaren Gefolges nützte den Abend um sich auf den Raubritterball einzustimmen und bewiesen ihre Standfestigkeit. Bei Topsound wurde bis spät gefeiert.