Dirndl & Lederhose im Fokus der Jugend

Buch. Jugend Aktiv lädt am Samstag erstmalig zum Oktoberfest.

1982 wurde der Verein als eine der ersten Jugendorganisationen des Landes aus der Taufe gehoben. Obwohl sich zwischenzeitlich die Vereinsarbeit und die Interessen der Mitglieder verändert haben, sorgt die Organisation nach wie vor für zahlreiche Aktivitäten während des Jahres. Nun steht ein zünftiges Oktoberfest am kommenden Samstag ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal Buch (freier Eintritt) an. „Die Einladung gilt natürlich auch für Erwachsene in Tracht“, schmunzelt Sebastian Eberle, der seit rund einem Jahr dem Verein als Obmann vorsteht. Mit „Buch Brass“ lieferte ein bekanntes und heimisches Ensemble die passende Stimmung, während die Gäste kulinarisch u.a. mit Weißwurst und Brezel versorgt werden. Bei diesem Fest engagieren sich Vorstand und Mitglieder (kommen mit 13 Jahren automatisch zum Verein) gleichermaßen.