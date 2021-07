Dirk Stermann: "Wir haben nie auf jemanden gehört"

Im Rahmen des "Willkommen Österreich"-Besuchs von Stermann & Grissemann beim Poolbar Festival sprach VOL.AT mit dem deutschen Part des kongenialen Comedy-Duos.

Klubhaus meets

Willkommen Österreich

Jede Menge Inspiration fürs "Klubhaus", der VOL.AT Tonight Show, lieferte Dirk Stermann beim im Vorfeld aufgezeichneten Gespräch. Außerdem spricht der Wahl-Österreicher über seine Auffassung von Humor, die Hass-Liebe zu seinem kongenialen Partner Christoph Grissemann, Grenzen im Comedy-Bereich oder seine Pläne für die Zukunft: "Wir sind jetzt schon in einem gewissen Alter und leben so ungesund, dass ich nicht weiß, ob ich dieses Interview überlebe." Der Parade-Entertainer und Komödiant gewährt außerdem Einblick in seine jahrzehntelange Erfahrung im Entertainment-Bereich und worüber man keine Witze macht.