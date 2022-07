„Dinn und Duss“

Die Neueröffnung der Physiotherapie Klostertal wurde von einer tollen Vernissage begleitet.

Die Physiotherapie Klostertal befindet sich in den Räumlichkeiten des Haus Klostertal wird seit 15 Jahren von Nina und Hannes Katzenmayer geführt. Damals wurden die für eine Arztpraxis konzipierten Räumlichkeiten kurzerhand für eine Physiotherapiepraxis umgestaltet und Nina und Hannes zogen mit ihrem Team ein, um ihre Therapien anbieten zu können. Vor zwei Jahren nahmen sie dann gemeinsam mit dem Innenarchitekten Patrick Dür den Umbau in Angriff und die Räumlichkeiten wurden hell, freundlich und funktionell umgestaltet. Die Neueröffnung 2.0 lockte einige Patienten, Verwandte, Freunde und Bekannte, sowie Bürgermeister Hans Peter Pfanner, Altbürgermeister Werner Walser und Mandi Katzenmayer ins Haus Klostertal. „Wir freuen uns, dass wir ein fixer Bestandteil in der Gemeinde Innerbraz sind und bedanken uns für jede Unterstützung“, so Hannes Katzenmayer.