Digitalisierung hat den Autohandel verändert

Christoph Gerster vom gleichnamigen Autohaus mit Standorten in Dornbirn, Koblach, Hard und Bludenz über die Digitalisierung im Autohandel und was er von Elektroautos hält.

Die Digitalisierung hat die Automobil-Industrie längst erfasst – nicht nur in der Entwicklung und Produktion sondern auch im stationären Handel. Das beginnt beim Beratungsgespräch und endet bei der Konfiguration eines Neuwagens. „Jeder Kunde, der zu uns kommt, hat sich bereits vorinformiert“, sagt Christoph Gerster von Auto Gerster im Gespräch mit VOL.AT. „Das ist angenehm, weil der Kunde unsere Mitarbeiter als Berater nutzt, die sich auf das Wesentliche konzentrieren können.“ Durch die Vorabrecherche im Netz wissen die Kunden laut Gerster meist ganz genau, was sie wollen und sich von einem Auto erwarten. So gesehen ergibt das für Käufer und Verkäufer eine Win-Win-Situation.

Podcast: Setzen Sich E-Autos durch, Herr Gerster?

Ein weiterer positiver Effekt der Digitalisierung zeigt sich bei der Konfiguration eines Neuwagens für Händler und Käufer. Während man das früher alles noch aus dem Prospekt heraus machen musste, gibt es heute elektronische Plattformen dafür. „Da wird zum Teil in Echtzeit mit dem Hersteller kommuniziert“, informiert Gerster. „So weiß man schnell, welche Features gerade verfügbar sind – das ist gerade in Corona-Zeiten ein sehr heißes Thema, weil Lieferketten zum Teil unterbrochen sind.“

Digitale Spielereien

„Händler ihres Vertrauens“

Obwohl auch in Vorarlberg der stationäre Handel mit Verkaufsplattformen im Netz konkurriert, glaubt Gerster, dass eine große Mehrheit immer noch den „Händler ihres Vertrauens“ im Ländle bevorzugt. „Meiner Einschätzung nach sind etwa fünf Prozent der Kunden bereit auch online zu kaufen.“ 95 Prozent würden zum stationären Händler, weil es auch um Gewährleistung und Garantie gehe. „Das Auto ist mit sehr viel Emotionen verbunden: Das will man fühlen, riechen, fahren und es geht um relativ viel Geld.“ Aber auch umgekehrt sei es so, dass auch bei Auto Gerster Anfragen aus ganz Österreich für Autos eingehen. „Wir sind sicher auf mindestens 20 verschiedenen Plattformen präsent. So kann man von überall auf der Welt sehen, was bei uns verfügbar ist.“