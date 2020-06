Digitalisierung: Coronakrise wirkte wie ein Turbolader

LH Markus Wallner spricht mit VOL.AT über den Breitbandausbau, digitale Behördenwege und „mehr Bürgerservice“: Es muss einfacher werden und das Land will weiter kräftig investieren.

1995 war nicht nur die Geburtsstunde von VOL.AT, sondern auch für den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner ein besonderes Jahr. Er trat mit seiner Frau Sonja vor den Traualtar und begann als Gemeindevertreter – nach diversen Engagements in Vorfeldorganisationen und der Studentenvertretung – seine politische Karriere.

1. Video: LH Markus Wallner - sein "First Contact"

"First Mover"

In Bezug auf digitale Entwicklungen war Wallner sicher ein„First Mover“, der für die Studentenzeitung auf einem Apple Macintosh Seiten layoutete und Artikel schrieb. Seine Diplomarbeit verfasste er schon auf einem „Mac“ und nicht wie andere auf der Schreibmaschine. „Das war damals etwas ganz Neues und so hat es begonnen – und heute hat man ja fast ungeahnte Möglichkeiten“, sagt LH Markus Wallner im Interview.

Talk mit LH Markus Wallner im Podcast

Breitbandausbau hat Priorität

Zurück in die Gegenwart und zum seit Jahren diskutierten Breitbandausbau. Wie wichtig eine stabile und leistungsfähige Infrastruktur für die Menschen und Wirtschaft ist, hat die Corona-Krise noch einmal verdeutlicht. „In diesem Zusammenhang haben wir eine echte Lernkurve mitgemacht“, hält Wallner fest.

2. Video: Coronakrise - Was gut und weniger gut funktioniert hat?

„Durch Home-Schooling und Home-Office sind die Geräte natürlich heiß gelaufen. Das hat auch schonungslos offengelegt, wie die Infrastruktur dahinter funktioniert.“ Man habe bemerkt, dass Vorarlberg einen guten Ausbaustandard habe, aber dass es auch Lücken gibt. „Jede Krise wirkt wie ein Brennglas, durch das die Probleme im Hintergrund noch sichtbarer werden.“ Im Rheintal sei man ziemlich gut ausgestattet, während es in ländlichen Gegenden noch Lücken gebe. Das Thema Breitband und die Weiterentwicklung der Infrastruktur bleibt laut LH Markus Wallner auf der Tagesordnung ganz oben. Das Land will hier selbst Impulse setzen, Investitionen werden bereits diskutiert.

Turbolader für das Land

Die Krise hat auch für das Land Vorarlberg in den verschiedenstenBereichen – vor allem im Verwaltungsbereich – wie ein Turbolader gewirkt. Die IT-Abteilung des Landes habe hier hervorragende Arbeit geleistet, lobt der Landeshauptmann. Praktisch auf Knopfdruck und innerhalb von wenigen Tagen konnten Hunderte Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. In Zukunft sollen Abteilungsleiter mehr Kompetenzen erhalten, da das Land auch nach der Corona-Krise gewisse Tätigkeiten im Home-Office-Betrieb ermöglichen will. Aus diesem Grund müsse man das auch im Landesbedienstetengesetz anpassen. „Es kommen neue Zeiten auf uns zu, weil sich auch zahlreiche Folgefragen – wie Raumnutzung – ergeben.“