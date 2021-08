Digitales Rasen mähen: "Lawn Mowing Simulator" im Game-Test

Zwischen Zen-Meditation und Landwirtschafts-Sim: Dieses Game macht seltsam zufrieden.

(PC, Xbox Series S/X) Aus der Reihe „Games, von denen ich nie dachte, dass ich sie freiwillig spielen werde“ stammt der „Lawn Mowing Simulator“. Das Game hält, was der Titel verspricht. Man darf Rasen mähen – und das auf Profi-Level. Heißt: Absolut realistisch mit authentischen Maschinen – lizenziert von Branchengrößen wie Toro, SCAG und STIGA. Wenn man nicht gerade über die Wiesen fräst, dann baut man sich nebenbei die eigene Rasenpflegefirma auf.

Wie anspruchsvoll kann es schon sein, einen Rasen zu mähen? Wie sich herausstellt: Sehr! Das Terrain will vorab geprüft werden, die Messer eingestellt und mit Gefühl nicht zu schnell/langsam gefahren werden. Die Mäherei schenkt Spieler:innen ein angenehm beruhigendes Gefühl – fast schon Zen-artig zieht man die Kreise über das Grün. Allerdings sollt man einen Controller zu Hand haben. Die Tastatur-Steuerung macht eher aggressiv.

Die zwölf verfügbaren Mäher können wahlweise auch aufgerüstet werden. Wahre Mähprofis verwenden darüber hinaus Aufsätze wie Rasenwalzen, Mulchkits, Grasfangkörbe oder Schlegelmähwerke und ziehen schöne Streifen über die Grasflächen. Auf engagierte Mäher:innen warten Aufträge im Karrieremodus, Herausforderungsmodus oder im Modus „Freies Mähen“. Diese führen in schön designten Areale in der britischen Provinz. Beispielsweise befährt man weitläufige Schlossanlagen, idyllische Cottage-Gärten und Reitsport-Parcours. Das sieht nett aus, aber obwohl für das Game potente Hardware verlangt wird, bleibt die Grafik auf einem eher unspektakulären Level.

Den Rahmen für die Mäherei bietet eine nicht zu umfassende Aufbau- bzw. Handelssimulation, bei der man die eigene Rasenpflegefirma führt. Das bedeutet im Wesentlichen Equipment, Aufträge sowie Personal managen. Am Core-Gameplay ändert das nichts, im Garten bleibt der Schuster stets bei seinen Leisten: Es wird nur Rasen gemäht.

Fazit

Beim„Lawn Mowing Simulator“ werden die Rasen auf höchstem Niveau gemäht – mit (fast) allem drum und dran. Das Gameplay fasziniert vor allem durch den Minimalismus. Fast hypnotisch wirken die Mäh-Spiralen oder das gleichmäßige Mäandern auf den Wiesen. Wer im echten Leben nicht über ausreichend „Bündt und Böda“ zum beackern verfügt, findet in dieser Simulation sein grünes El Dorado. Dieser Spaß hat allerdings ein jähes Ablaufdatum, denn viel mehr wird nicht geboten. Weder gibt‘s eine großartige Lernkurve noch ein spannendes Endgame, sondern nur mehr vom selben: Mähen. Für eine Weile kann das aber gut genug sein. Denn wie sagt schon ein treffender Kommentar auf Steam zum Game: In der Zeit, in der du dieses Review gelesen hast, hättest du auch Rasen mähen können!