Digitaler Treffpunkt für die Lehre im Ländle

Am Mittwoch, den 8.02.2023 findet ab 9.00 Uhr die digitale Lehrlingsmesse auf lehreinvorarlberg.at statt.

Spannende Einblicke in die bunte Lehrlingswelt von renommierten Vorarlberger Unternehmen warten auf alle Jugendlichen, die vor einer wichtigen Entscheidung stehen. Hier können sie sich inspirieren lassen, hinter die Kulissen blicken und in den Alltag der Lehrlinge in Vorarlberg eintauchen.