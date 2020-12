Digitale Lehrlingsmesse am 11. Dezember

Die „Lehre im Walgau“ lädt zur 1. Digitalen Lehrlingsmesse in der Walgau Region ein. 44 Firmen nehmen die Besucher mit hinter die Kulissen und auch diverse Institutionen sind vertreten.

Ob man sich einfach einen Überblick verschaffen will, oder gleich seine Lehrstelle sucht: bei der digitalen Lehrlingsmesse der „Lehre im Walgau“ gibt es Infos über unterschiedliche Firmen und Lehrberufe. Ziel der Veranstaltung am 11. Dezember ist ein echtes Messe-Erlebnis: jeder Betrieb hat einen eigenen digitalen Messestand mit allen Details zum Unternehmen und seinen Lehrstellen. Auch verschiedene Vorarlberger Institutionen mit Berufs- und Bildungsschwerpunkt nehmen teil und stellen ihre Angebote vor. Die Aussteller sind gleichzeitig online so kann man sich einfach durchklicken. Ein kurzes Video bietet erste Einblicke hinter die Kulissen des Arbeitsalltags. Aber auch der persönliche Austausch ist möglich. Lehrlinge und Ausbildende kommen mit den Besuchern ins Gespräch und beantworten sämtliche Fragen.

Die Teilnahme an der Lehrlingsmesse ist für jeden möglich – ganz ohne Anmeldung oder Vorkenntnisse. Ob Laptop, Handy oder Tablet: mit ein paar Klicks ist man mittendrin. Auf der Onlineplattform www.lehre-im-walgau.at sind die Unternehmen von 8 – 12 und 14 – 16 Uhr verfügbar. In dieser Zeit ist ein Besuch jederzeit für alle Interessierten möglich. Am Vormittag sind die Schulen eingeladen, die Lehrlingsmesse in den Unterricht zu integrieren. Das Zeitfenster am Nachmittag soll auch Eltern die Möglichkeit geben, gemeinsam mit ihren Kindern teilzunehmen.