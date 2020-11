Digitale Jahresvignette 2021 ab Donnerstag erhältlich

Mehr als die Hälfte aller Jahresvignetten bereits digital.

„Die Digitale Vignette ist praktisch und sicher zugleich. Gerade in Zeiten von Corona setzen wir auf kontaktloses Erwerben und Bezahlen von Produkten. Die Digitale Vignette ist jederzeit im Webshop oder über die App in einfachen Schritten erhältlich“, so Ursula Zechner, Geschäftsführerin der ASFINAG Maut Service GmbH.