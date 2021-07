Digitale Ausstellung von Erwin Wurm-Skulpturen in Dornbirn

Der Kunstraum Dornbirn und die Stadt Dornbirn haben eine digitale Ausstellung mit Werken von Erwin Wurm gestaltet.

Unter dem Titel "Kunst Raum Stadt" wurden an 16 Standorten im öffentlichen Raum Skulpturen von Wurm virtuell platziert. Mit einer App können sich Interessierte über einen QR-Code am Boden die Skulpturen einblenden lassen und mit dem Kunstwerk verschmelzen. Posieren, frei nach Lust und Laune, sei gewünscht, hieß es. Die Ausstellung läuft bis 31. Oktober.

Digitale Wurm-Skulpturen in Dornbirn

Skulpturen aufwendig gescannt

Über ein Dutzend ausgewählte Arbeiten von Erwin Wurm, darunter "Flying Mother" oder "Fat Car", wurden für diese spezielle Ausstellung aufwendig gescannt. In der zu verwendenden App namens Wikar können Bilder der Werke im öffentlichen Raum gemacht werden. Der Fantasie seien dabei keine Grenzen gesetzt, die entstandenen "Bilder mit Kunst" sollen in sozialen Netzwerken geteilt werden, wurde bei der Präsentation der Ausstellung am Dienstag betont.