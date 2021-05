Digital-Zertifikat für Lehrer und Schüler

Klasse 6bn und Informatiklehrer vom BORG Egg beteiligen sich am DigComp-Cert+

Dabei werden zwei digitale Kompetenzfelder in Form von Wahlmodulen, das die Absolvierung eines High-Level-Zertifikates (am Borg Egg Zertifizierung für Künstliche Intelligenz EDLRIS bzw. der ECDL Standard) voraussetzt, mit fünf vorgegebenen allgemeinen Pflichtmodulen gekoppelt. Diese allgemeinen digitalen Pflichtmodule überprüfen die Themen Alltag, Beruf, Sicherheit, künstliche Intelligenz und Eltern. Der Großteil der Prüfungsvorbereitung geschieht im Eigenstudium und wird von den Schülern selbstständig erarbeitet. Den Abschluss bildet ein Online-Test mit 42 Fragen in 45 Minuten. Voraussetzung zur Teilnahme am Digitalisierungsprojekt ist für alle Beteiligten eine freigeschaltete Handy-Signatur samt erweiterten Kenntnissen über digitale Services in Österreich.