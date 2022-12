Dieses Weihnachtsessen gibt es bei Vorarlbergern

Gutes Essen gehört zu Weihnachten wie Christbaum und Kekse. VOL.AT hat nachgefragt, was bei Vorarlbergern am Weihnachtstisch steht.

Viele Familien haben in der Weihnachtszeit ihre eigenen Traditionen. Bei vielen gibt es daher auch am 24. Dezember traditionell immer das gleiche Gericht. Beim Weihnachtsessen wird gerne auf Altbewährtes zurückgegriffen.

Raclette, kalte Platten und Co.

Käse steht in Form von Raclette oder Fondue ganz vorne auf der Hitliste. Aber auch kalte Platten und italienischer Salat mit Mayonnaise dürfen in vielen Haushalten nicht fehlen. Suppen, Bratwürste und Karpfen werden ebenfalls gerne verspeist. Ein schöner Braten ist ebenfalls ein traditionelles Weihnachtsessen. Manche setzen auch gleich auf ein schönes Menü oder gehen in ein Restaurant.