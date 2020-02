"Dieses war alles echt" - Rammstein schockt mit Porno

Für sein früheres Skandal-Video zu "Pussy" benutzte Rammstein-Sänger Till Lindemann noch ein Körper-Double. Bei "Till the End" war Lindemann nun laut einer Darstellerin selbst am Werk.

Die Bilder im Video zu "Till the End" könnten verstörender nicht sein. In einem dunklen Hotelzimmer fällt eine Gruppe von spärlich bekleideten Frauen über den in Lack und Leder gehüllten Till Lindemann her. Der Rammstein-Sänger wird oral befriedigt und versohlt einer Darstellerin den Hintern.