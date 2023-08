Dieses süße Gemüse gehorcht auf’s Wort: "Pikmin 4" im Game-Test

So geht Sequel: Nintendos knuddelige Strategie-Action verzückt mit altem Charme und neuen Upgrades

(Switch) Na endlich: Über 20 Jahre nach ihrem ersten Auftritt auf dem GameCube starten die kultigen Pikmin erstmalig in ein Abenteuer, das exklusiv für Nintendos Portable produziert wurde. Das sieht nicht nur gut aus, sondern spielt sich auch noch besser als je zuvor.

all

all

self

self

Fliegen können sie ja, die Aliens aus der Pikmin-Serie. Landen weniger. Deshalb strandet der Rettungstrupp, der eigentlich den zuvor bruchgelandeten Captain Olimar heimholen hätte, selbst samt kaputtem Raumschiff auf einem Erd-ähnlichen Planeten. Mit Hilfe der Pikmin, dienstbarem Gemüse, liegt die Rettung aller Beteiligten nun an uns. "Pikmin 4" schreibt damit die Geschichte des ursprünglichen Helden Olimar neu. Um des Spielspaßes Willen sei Nintendo dieser dramaturgische Schnitt verziehen.

In Sachen Gameplay bleibt Teil 4 beim Bewährten: Als ameisengroßes Alien befehligen wir eine selbst gezüchtete Pikmin-Armee, um uns den Weg durch die überdimensionale Umwelt zu bahnen. Allerorts warten neue Herausforderungen, Ressourcen zur Reparatur unseres Raumschiffs und mutierte Kreaturen.

Problemlösung heißt in den meisten Fällen, wir werfen verschiedenfarbige Pikmin auf das jeweilige Hindernis. So räumen die klugen Karotten-Tiere Barrikaden weg, bauen Brücken und kämpfen gegen fiese Kreaturen. Größere Aufgaben erfordern eine größere Anzahl an Pikmin. Je nach Farb-Gattung haben die Pikmin dazu noch Spezial-Eigenschaften und wollen für Rätsellösungen eingesetzt werden. Z.B.: Das gelbe Pikmin ist immun gegen Strom, das blaue Pikmin kann schwimmen und das Eis-Pikmin lässt Wasser gefrieren. Im vierten Teil wird die umfassende Artenvielfalt noch erweitert – u.a. um ein Leucht-Pikmin, das vor allem nachts nützlich ist. Zusätzliche Unterstützung gibt’s vom Hunde-Begleiter Otschin: als Tragetier, als Pikmin-Rammbock oder durch andere Tricks, die er mit der Zeit lernt.