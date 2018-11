Dieses Hotel widersteht der Schwerkraft

Am Donnerstag hat in China ein Hotel eröffnet, das spektakulärer kaum sein könnte.

Das InterContinental Shanghai Wonderland befindet sich rund 32 Kilometer außerhalb von Shanghai, gebaut in einem ehemals aufgegebenen Steinbruch. Das Hotel in die Vertikale Felswand zu bauen war ebenso eine technische Herausforderung für die Architekten, wie es eine finanzielle Herausforderung für die Gäste sein wird.

Teurer Luxus in Shanghai

Ersten Informationen zufolge, die bereits während der Bauphase im Internet die Runde machten, kostet eine Nacht im Traumhotel mindestens 320 US-Dollar. Potentielle Gäste sollten also über einigermaßen tiefe Taschen verfügen, um in einem der fast 400 Betten zu nächtigen. Speziell, wenn man in einem der Zimmer übernachten will, die ebenso wie ein Restaurant und diverse Wassersport-Angebote unter Wasser liegen. Hat doch das ganze Projekt unbestätigten Angaben zufolge rund 300 Millionen Dollar gekostet.