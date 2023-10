Dieser Vorarlberger Make-up-Artist war bei einer berühmten Hollywood Filmproduktion dabei

"Ich war schon damals sehr fasziniert von den großen Victoria Secret Shows"

Make-up-Ausbildung in München

Nachdem er seine Friseurausbildung in Vorarlberg abgeschlossen hatte, fand er eine Anstellung in einem angesehenen Salon in Wien, wo er an Veranstaltungen wie dem Wiener Life-Ball und dem Opernball teilnehmen durfte und seine Fähigkeiten weiterentwickeln konnte.

Um sich weiterzuentwickeln und sich auf ein bestimmtes Fachgebiet zu spezialisieren, entschied er sich, die "Pure idea" Schule in München zu besuchen. Dort absolvierte er eine intensive Aus- und Weiterbildung im Bereich Make-up, insbesondere für Film und Fernsehen. Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Dozenten wurde er über die Agentur, die mit seiner Schule zusammenarbeitet, direkt an bekannte Fernsehproduktionen vermittelt. Zu den Sendern, die zur Agentur gehören, zählen unter anderem 123TV und Sky.

Benjamin arbeitete bei den ganz Großen

Von München aus reiste er nach Berlin, wo er anfangs von der kreativen Fülle der Stadt überwältigt war und mit harter Konkurrenz zu kämpfen hatte. Aber Benjamin ließ sich nicht entmutigen und begann für berühmte Friseure wie Udo Walz und Shan Rahimkhan zu arbeiten. So konnte er erste Erfahrungen in der Welt der Stars und Sternchen sammeln.

Mit Kreuzfahrtschiff die Welt bereist

Kurz darauf begann eine ungewöhnliche Weltreise als Friseur und Make-up-Künstler auf drei unterschiedlichen TUI-Kreuzfahrtschiffen, bei denen er verschiedene Kulturen und Schönheitsideale kennenlernen konnte. Von Schweden und Norwegen über Russland und das Mittelmeer bis hin nach New York und in die Karibik hatte Benjamin die Möglichkeit, schöne und interessante Länder zu bereisen.

Höhepunkt seiner Karriere

Die Wandlung zu einem gut gebuchten und gefragten Make-up-Artist und Friseur erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt, als Benjamin für die Hollywood-Produktion "Die Tribute von Panem" angefragt wurde. Die Dreharbeiten zum fünften Teil des Filmes, fanden hauptsächlich in Los Angeles, Polen und Deutschland statt. Hierfür durfte er bei den ca. sechs Wochen anhaltenden Drehtagen in Berlin mitwirken.

Auch wenn sein Hauptaugenmerk auf Kleindarstellern und Statisten lag, wurde er Zeuge der Professionalität und Präsenz von A-List Stars wie Viola Davis. Sie ist auch bekannt als eine der Hauptdarstellerinnen der Serie "How to Get Away with Murder". Hierbei betonte Benjamin gegenüber VOL.AT: "Es war einfach unglaublich, Viola Davis konnte beim Dreh mit ihrer Präsenz den ganzen Raum füllen".