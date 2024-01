Dieser Vorarlberger Fußballklub sucht jetzt einen Stürmer über das AMS

AMS statt teurer Spielervermittler

Ob es an der nötigen Sparsamkeit liegt, oder einfach kein passender Stürmer angeboten wurde ist unklar. Doch bei der Austria geht man nun offenbar neue Wege und so findet sich auf der Seite des AMS eine Stellenanzeige der etwas anderen Art.

Einen Außenstürmer sucht man, wenn man der Berufsbezeichnung in der Annonce Glauben schenkt. So ganz sicher was genau gesucht wird, scheint man aber dann doch nicht zu sein, denn unter dem Punkt "geforderte Qualifikationen", sollte der vermeintliche Außenstürmer Erfahrung in der Position eines Innenverteidigers haben. Ein Versehen oder die Suche nach dem Universalhelden, der sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung eine gute Figur macht?