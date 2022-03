Dieser Star wird jetzt Mama!

Die 25-Jährige Schauspielerin hat heute große Neuigkeiten enthüllt.

Nathalie Bleicher-Woth ist schwanger. Die 25-jährige Schauspielerin (bekannt aus Berlin Tag & Nacht) hat am Sonntag auf Instagram bekannt gegeben, dass sie ein Baby erwartet. Die Schauspierlin ist derzeit zwar Single und steht eigentlich auf Frauen - doch jetzt ist sie schwanger. Zu ihrem Beitrag schrieb sie: "Hi Baby. Ich kann es kaum erwarten, dich zu treffen. Ich liebe dich schon so sehr."