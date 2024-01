Dieser Schleichweg zwischen Lauterach und Hard bleibt länger gesperrt

Anrainer dürften sich freuen

Die Anrainer entlang der Lochbachstraße in Lauterach können von den aktuellen Verkehrsänderungen profitieren. Die Unterfeldstraße in Hard ist vorübergehend für den Verkehr gesperrt, was zu weniger Verkehrslärm und Durchzugsverkehr führt. Dadurch wird es für Kinder sicherer, zur Volksschule Unterfeld und in den Kindergarten zu gelangen. Es ist noch unklar, wie viel Schwerverkehr während der Bauarbeiten zu erwarten ist. Die Sperrung bleibt bis zum 25. Mai 2024 bestehen, falls erforderlich.