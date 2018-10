Dieser Ort in Vorarlberg hat die meisten Sonnenstunden

Wohin Sonnenhungrige in Vorarlberg fahren müssen, um am meisten Sonne abzubekommen, hat uns die ZAMG verraten.

Im bisherigen Jahr 2018 gab es beim Rohrspitz in Fußach die meisten gemessenen Sonnenstunden in Vorarlberg, 2010 Stunden waren es insgesamt. Über 1959 Sonnenstunden konnte man sich in Feldkirch freuen, wie die ZAMG auf VOL.AT-Anfrage informiert. Die wenigsten Sonnenstunden gab es mit 1167 in Brand. Daran schuld ist aber nicht häufige Bewölkung, sondern die Tallage des Ortes.