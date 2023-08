Dieser Lambo-Prototyp soll Le Mans aufmischen

Die Boliden aus Sant’Agata haben wieder zugeschlagen. Lamborghini, die italienische Kultmarke, will mit einem brandneuen Hybrid-Prototyp in die Sportwagen-WM stürmen.

Lamborghini schickt Hybrid-Prototypen in die Arena

Die Motorsportwelt hält den Atem an, denn Lamborghini hat eine neue Waffe für die Rennstrecke geschmiedet. Mit dem SC63 bringt die italienische Automarke einen Hybrid-Prototypen an den Start, der in der kommenden Saison in der Sportwagen-WM für Furore sorgen soll. Nachdem im aktuellen Jahrzehnt Ferrari die Schlagzeilen dominierte, ist Lamborghini nun fest entschlossen, die Spitze zurückzuerobern.