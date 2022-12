Dieser Kulturmanager wird der Nachfolger von Jürgen Kessler

Kommunikative Neuausrichtung

Thoma soll mit seinem Team auch die kommunikative Neuausrichtung des Wirtschaftsbundes vorantreiben. Im Fokus stehen: - Stärkung des Dialogs mit den rund 2000 Mitgliedern des Wirtschaftsbundes und der vielfältigen Unternehmenslandschaft in Vorarlberg - Politische Interessensvertretung für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg, auch als stärkste politische Kraft in der Wirtschaftskammer Vorarlberg - Wahrnehmung der Aufgabe als wirtschaftspolitischer Thinktank des Landes Vorarlberg und Ansprechpartner für die Anliegen der Wirtschaft

"Sacharbeit für Standort Vorarlberg"

Zur Person

Christoph Thoma (49), ist studierter Musikpädagoge (Vorarlberger Landeskonservatorium), war im Betriebsbüro der Jeunesse Österreich in Wien (2002-2006), Geschäftsführer der Bludenz Kultur GmbH (2006-2008), der Grazer Spielstätten Orpheum, Dom im Berg und Schloßbergbühne Kasematten GmbH (2008-2012) sowie der Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH (2013-2016). Thoma hat zudem einen Lehrauftrag an der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch (Kulturmanagement-Fächer, seit 2017). Politisch ist Thoma seit 2015 Mitglied der Bludenzer Stadtvertretung, war 2015/16 Kulturstadtrat und von 2017 bis 2020 Stadtrat für Kultur und Vereinswesen der Stadt Bludenz, ist seit November 2019 Mitglied des Vorarlberger Landtags (ÖVP), dabei Sprecher für Kunst und Kultur. Von 2017 bis Ende 2022 leitete Thoma die von ihm gegründete CULTURELAB Beratung GmbH sowie die Stadtmanufaktur GbR in Hamburg. Thoma tritt seinen neuen Posten am 9. Jänner 2023 an.