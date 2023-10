Dieser Haar-Trend für den Herbst kommt unerwartet

Der Pagenkopf, als Karnevals-Perücke beliebt, erlebt diesen Winter sein Comeback und wird zur angesagten Trendfrisur.

Ganz gleich, ob zu Halloween, Karneval oder für Mottopartys: In Kostümgeschäften findet man seit Jahrzehnten eine bunte Vielfalt an Perücken in Form von Pagenköpfen oder Bubiköpfen, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Ursprünglich wurde diese Frisur, die an einen Herrenschnitt angelehnt ist, bereits in den 1920er Jahren bekannt.