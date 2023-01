Dieser Flugbegleiter tröstet verängstigte Frau und geht viral

Dises Foto geht gerade um die Welt: Ein einfühlsamer und sehr aufmerksamer Flugbelgieter spendet einer Passagierin mit Flugangst Trost.

"Ich musste einfach ein Foto machen, weil es so bewegend war. Es war so schön zu sehen, wie jemand sein Herz für jemand Fremdes öffnet", so die Passagierin. "Bei jedem kleinen Geräusch fragte sie: 'Was ist das?' Und er antwortete: 'Das ist schon in Ordnung. Das ist nur die Fluggastbrücke, die wegfährt', oder was auch immer es war. Und das hat ihr wirklich geholfen", so Lee.