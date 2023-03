Dieser Bikini lässt nicht viel Raum für Fantasie: Mega-Kurven im XXS-Bikini

Mit diesem Post heizt Kim Kardashian ihren Fans so richtig ein.

Wenn jemand weiß, wie sie ihren Fans den Kopf verdrehen kann, dann ist es Kim Kardashian. Nur zu gern stellt die Diva dieses Können auf Instagram unter Beweis - so auch kürzlich mit diesem heißen Post.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Lasziv posiert die 42-Jährige in einem XXS-Bikini, der nur wenig Raum für Fantasien lässt, unter der Dusche. Diese hätte wohl manch ein Fan nach so heißen Aufnahmen ebenfalls nötig. Ob dahinter auch ein kleiner Seitenhieb gegen Ex-Freund und Comedian Pete Davidson (29) steckt, was sich dieser entgehen lässt, darüber lässt sich nur mutmaßen.