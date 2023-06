Diesem Film gelingt ein exzellenter Kinostart

Der neue "Spider-Man" steht derzeit hoch im Ranking.

Der Animationsfilm "Spider-Man - Across the Multi-Verse" hat in den nordamerikanischen Kinos den bisher zweitbesten Start des Jahres hingelegt. Die Fortsetzung eines 2018 gestarteten Films kam laut vorläufigen Zahlen des Branchenmagazins "Variety" in den USA und Kanada auf 120,5 Millionen eingespielte US-Dollar (112,3 Millionen Euro). Spitzenreiter im Jahr 2023 bleibt mit "Der Super Mario Bros. Film" ein weiterer Animationsfilm