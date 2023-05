Diesel und Super 95: Die günstigsten Tankstellen in Vorarlberg

Der Preis für einen Liter Diesel ist am Mittwoch wieder unter die magische Marke von 1,50 Euro gerutscht.

Der Preis für Diesel ist in Vorarlberg wieder unter 1,50 Euro und liegt derzeit bei 1,48 Euro je Liter. Günstiger tanken können Sie derzeit an der BayWa Tankstelle in Lauterach sowie bei der Gutmann ENI Tankstelle in Schwarzach. Beide Tankstellen bieten den Liter Diesel für nur 1,473 Euro an. Auch die Tankstelle von Vögel-Trans in Doren sowie die Tankstelle avanti in Dornbirn liegen mit einem Preis von 1,476 Euro je Liter Diesel im unteren Preissegment.