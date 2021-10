Diese Vorarlbergerinnen kämpfen um das Herz des Bachelors

Erkan ist der neue Schweizer Bachelor - in den kommenden Wochen kämpfen 17 Single-Frauen um sein Herz. Mit dabei sind auch zwei Vorarlbergerinnen.

Ab dem 25. Oktober 2021 geht es wieder los. In der zehnten Staffel "Der Bachelor" kämpfen 17 Single-Frauen in zehn Folgen um den charmanten Rosenkavalier Erkan.

Wer genau ist der Bachelor?

Maria (28)aus Dornbirn

all

all

self

self

Model und Studentin Maria ist sehr diszipliniert und beschreibt sich selbst als perfektionistisch. Die ambitionierte 28-Jährige steht gerne um fünf Uhr morgens auf, um direkt ins Gym zu gehen. In der Schule war sie Jahres-Beste. An Selbstvertrauen fehlt es der Vorarlbergerin nicht, denn sie behauptet, dass sie alles mit-nimmt, um den Bachelor für sich zu gewinnen. Humor darf bei Maria nie fehlen und sie lacht auch gerne mal über sich selbst.

all

all

self

self

Angela (28) aus Lustenau

all

all

self

self

Wie die 28-Jährige im Vorstellungsvideo erzählt, weiß sie genau was sie will. Angela kann es nicht ausstehen, wenn Männer egoistisch sind. Die extrovertierte Blondine ist nicht nur Prophylaxeassistentin, sondern auch Model. In ihrer Freizeit macht sie gerne Pilates und Yoga oder fährt Inlineskates.