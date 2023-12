Diese Vorarlberger Skigebiete öffnen am Feiertag

Der Wintereinbruch letztes Wochenende hat ordentlich Schnee nach Vorarlberg gebracht, was die Betreiber der Skigebiete besonders freuen dürfte. Passend zum Feiertag öffnen am Freitag, den 08.12.2023 gleich mehrere Skigebiete in Vorarlberg.

Die Skisaison dürfte an diesem verlängerten Wochenende voll in Gang kommen, denn am Feiertag am Freitag öffnen einige Skigebiete ihre Tore.

Ein Skigebiet öffnet schon am 06.12.2023

Noch bevor es am Freitag richtig losgeht, wird am Golm im Montafon bereits am Mittwoch der Skibetrieb aufgenommen. Die Sonne lässt sich am Eröffnungstag am Golm zwar nicht blicken, doch fürs lange Wochenende verspricht der Wetterbericht besseres Skiwetter mit etwas Sonnenschein. Am Mittwoch dominieren noch dicke Wolken am Himmel und durch die leichten Plusgrade kann es anstatt zu schneien auch etwas regnen.

Katharina aus Feldkirch im Skigebiet Valisera im Dezember. ©Steurer

Diese Skigebiete und Lifte öffnen am 08.12.2023

Damüls-Mellau

Warth-Schröcken

Skigebiet Reuthe-Baien

Sibratsgfäll – Krähenberg

Kristbergbahn / Silbertal / Montafon

Kanzelwandbahn (Kleinwalsertal)

(Kleinwalsertal) Fellhornbahn (Kleinwalsertal)

(Kleinwalsertal) Skigebiet Gröllerkopf (Übersaxen)

self all Open preferences.

So wird das Wetter am Freitag

Am Freitag erwartet uns stark bis dicht bewölktes Wetter, vorerst vor allem in höheren Schichten. Im Laufe des Tages wird die Wolkenuntergrenze jedoch sinken. Außerdem ist bis zum Abend in niederen Lagen leichter Regen zu erwarten, der wahrscheinlich ab einer Höhe von etwa 700 bis 1000 Metern in Schneefall übergehen wird.

In höheren Lagen kann es teilweise milder sein als im Tal, doch die Sonne lässt sich auch nur selten blicken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -8 und -2 Grad Celsius in den Nachtstunden und erreichen tagsüber Höchstwerte von -2 bis +2 Grad Celsius.

So viel kosten die Skikarten dieses Jahr 2023/2024

self all Open preferences.

self all Open preferences.