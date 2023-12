Diese Veranstaltungen dürfen Sie 2024 nicht verpassen

Im Jahr 2024 verwandelt sich Vorarlberg in eine Bühne für vielfältige kulturelle Ereignisse. Von den Bregenzer Festspielen bis hin zu spannenden Kinopremieren, das Jahr verspricht unvergessliche Erlebnisse.

Kulturelle Highlights in Vorarlberg

Zu den Höhepunkten gehören die Bregenzer Festspiele, die mit der Premiere von "Der Freischütz" am 17. Juli auf der Seebühne starten​ ​. Die Vorstellungen dieser Oper von Carl Maria von Weber setzen sich bis Ende Juli und durch den August fort.

Außerdem locken zahlreiche Konzerte und Performances an verschiedenen Orten in Vorarlberg, darunter Dornbirn, Vandans, Hard, Rankweil, Feldkirch, Bludenz, Hohenems, Bregenz, Bludesch, Bürs, Lochau, Götzis, Thüringerberg, Lustenau und Göfis. Ganz vorne mit dabei sind sowohl das Szene Openair als auch das Poolbar Festival.

Musikalische Vielfalt in Lustenau und Feldkirch

Besucher des Szene Openair 2024 in Lustenau können sich auf ein vielfältiges musikalisches Programm freuen, das vom 1. bis zum 3. August stattfindet​ ​. Der Schwerpunkt des Festivals liegt auf den Genres Hip-Hop, Indie-Pop und Pop​ ​. Einige der Highlights des Line-ups umfassen bekannte Namen wie Flogging Molly, Electric Callboy, T-Low, Souly, Elif, Julian le Play, Berq, Wanda, Faber, Amistat, Marsimoto, Dante YN, Blumengarten, Bibiza, Levin Liam, Salò, Ness, Electric Callboy, HoodBlaq, H-Blockx, Paula Hartmann, Jesus Piece, Das Lumpenpack, LEMO, Laura Bilgeri und Ritter Lean​ ​​ ​.

Beim Poolbar Festival 2024, das vom 4. Juli bis 11. August im Reichenfeld & Alten Hallenbad in Feldkirch, Vorarlberg stattfindet, können die Besucher ein vielseitiges Programm aus "kulturellen Veranstaltungen von Nischen bis Pop" erwarten. Das Festival, das sich jährlich neu erfindet, zieht bis zu 30.000 Besucher aus ganz Europa an und bietet ein breites Spektrum an Alternativ- und Popkultur-Events​​. Das Line-up für 2024 steht allerdings noch aus und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.