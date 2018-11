Diese Stars gingen im Jahr 2018 von uns

Die Musik- und Fernsehbranche verlor 2018 etliche herausragende Talente. Von welchen Stars sich die Welt verabschieden musste, erfahrt ihr im folgenden Video.

Größen des Fernsehens und der Musikwelt

“The Cranberries”-Sängerin Dolores O’Riordan ertrank am 15. Januar unter Alkoholeinfluss in ihrer Badewanne mit nur 46 Jahren. “Traumschiff”-Legende Siegfried Rauch verstarb am 11. März im Alter von 85 Jahren. Er stürzte bei einer Feier eine Treppe herab und erlitt ein tödliches Herzversagen. Star-DJ Avicii wurde am 20. April im Alter von 28 Jahren in Maskat, Oman, tot aufgefunden. Seine genaue Todesursache wird aus Rücksicht auf seine Angehörigen geheimgehalten. Aussagen aus Familienkreisen deuten jedoch auf Suizid hin. Am 16. August verstarb Soul-Legende Aretha Franklin. Sie verlor ihren Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie wurde 76 Jahre alt. Am 17. November verstarb der “Goodbye-Deutschland”-Star Jens Büchner im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs.