Diese Sprit-Symbole müssen Autofahrer jetzt kennen

Symbole sollen das Tanken sicherer machen. Vor allem Autofahrer, die im Ausland unterwegs sind, müssen diese Zeichen jetzt kennen.

Vor allem im fremdsprachigen Ausland ist für viele Autofahrer nicht immer klar erkennbar, welcher Kraftstoff der richtige für ihr Auto ist. Einheitliche Symbole an Zapfsäulen und Fahrzeugen sollen europaweit Abhilfe schaffen.

Die Zeichen erklärt

Bei Benzin steht das 'E' in Kombination mit einer Zahl für den prozentualen Anteil an Bioethanol im Benzin, bei Diesel steht das 'B' mit der Zahl für den Anteil an Biodiesel (XTL steht für synthetischen Diesel).