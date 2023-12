Diese Neuerungen sollen Wohnen ab 2024 leistbarer machen

Als eine von mehreren Maßnahmen gegen die hohen Wohnkosten hat die Vorarlberger Landesregierung am Dienstag die Gründung eines Bodenfonds eingeleitet, auch bei Wohnbauförderung und Wohnbeihilfe wird nachgebessert.

Der neu gegründete Bodenfonds erhält vom Land ein Startkapital von zwei Millionen Euro und soll Grundstücke für leistbaren Wohnraum sichern. Die Gründung einer entsprechenden Gesellschaft wurde am Dienstag in der Regierungssitzung beschlossen, teilte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) mit. Auch Wohnbauförderung und Wohnbeihilfe werden 2024 erhöht.

Neuland für Vorarlberg

Der - schon 2018 angekündigte - Bodenfonds sei "komplettes Neuland" für das Land, man wolle in einer Pilotphase Schritt für Schritt vorgehen und Erfahrung sammeln, sagten Wallner und Landesrat Marco Tittler (ÖVP) am Dienstag im Pressefoyer nach der Regierungssitzung. Für den Anfang seien drei bis fünf Projekte geplant. Der Fonds kauft Grundstücke und gibt sie dann entweder im Baurecht oder zu einem kleinen Teil auch durch Wiederverkauf für die Errichtung leistbarer Wohnungen weiter. Außerdem soll er auch Grundstücke für Infrastrukturprojekte sichern und Planungs- und Projektierungsarbeiten übernehmen.

Wie der Bodenfonds funktioniert

Verbesserungen bei Wohnbauförderung und Wohnbeihilfe

Kritik an der Bundesregierung

Neben den vom Land zu beeinflussenden Faktoren sei auch der Bund in die Pflicht zu nehmen, betonten Wallner und Tittler. Er könne nicht verstehen, warum die Grünen die Abschaffung der Grunderwerbssteuer für den ersten Eigentumserwerb blockierten, sagte Wallner. Außerdem sollten Kosten für Wohnraumschaffung seiner Ansicht nach steuerlich wieder absetzbar sein. Und einmal mehr gab es scharfe Kritik an der KIM-Verordnung. Sie sei "unbrauchbar", am besten wäre es, sie ganz auszusetzen, so der Landeshauptmann. Das Land bietet weiter Eigenmittelersatzkredite in Höhe von bis zu 25.000 Euro zinsfrei über zwanzig Jahre an.