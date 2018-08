Diese Influencer triffst du bei der VideoCon in Bregenz

Am Sonntag, den 26. August, ist es soweit: Die Influencer Video Con presented by spark7 gastiert beim Bregenzer Hafenfest und ermöglicht dir damit, deine Instagram- und Youtube-Stars hautnah zu erleben!

Deine Instagram- und Youtube-Stars werden am Sonntag, ab 11 Uhr, auf der Green Stage neben dem Bregenzer Hafengebäude eine coole Bühnenshow liefern und eine Autogrammstunde abhalten. Neben Celina Blogsta, der absoluten Beauty- und Lifestyle-Queen, tummeln sich weitere Instagram und Youtube-Kings auf der Green Stage. Gaming-Hero Chaosflo44, Entertainmment- und Comedy-Star Daniel Fila, Supertalent-Teilnehmer Beatbox Fii sowie das Power-Paar Mira & Adam. Wir stellen dir die Social-Media-Stars kurz vor.

Ein Beitrag geteilt von Celina Blogsta (@celinablogsta) am Feb 23, 2018 um 11:27 PST

Celina Blogsta ist ein Shooting Star. Seit November 2014 betreibt die Niederösterreicherin ihren eigenen YouTube-Kanal und veranstaltet Fantreffen mit Hunderten von Jugendlichen. Ihre Themen sind Beauty, Lifestyle, Entertainment und Challenges. Ihr Youtube-Kanal zählt 185.000 Abonennten, auf Instagram sind es bereits über 320.000!

Chaosfloh44 Ein Beitrag geteilt von Flo (@chaosflo1337) am Mai 26, 2018 um 10:51 PDT

Er nennt sich “Chaosflo44”, ist 19 Jahre alt und lädt täglich ein neues Video auf seinem Kanal hoch. Damit erreicht er über eine Million Abonennten. Diese unterhält er mit Let’s Play-Videos von verschiedenen PC-Spielen. Seinen Kanal eröffnete er im Jahr 2009, die Millionenmarke knackte er vergangenen November.

Daniel Fila Ein Beitrag geteilt von DANIEL FILA 100k 👑 (@daniel_fila) am Aug 23, 2018 um 2:40 PDT

“Servus und was geht ab, mein Name ist Daniel Fila, bin Österreicher und mache lustige Videos hier auf Youtube.” So beschreibt sich der 27 Jahre alte Wiener selbst auf Youtube. Früher waren es Gaming-Videos, heute macht er hauptsächlich „Streetcomedy“ und Prank-Videos. Und das kommt an: Mit seinen Youtube-Videos begeistert er seine knapp über 100.000 Abonnenen.

Ein Beitrag geteilt von Beatboxerfii (@beatboxerfii) am Aug 14, 2018 um 10:36 PDT

Der Wiener Beatboxer Michael Krappel alias Beatboxerfii ist mehrfacher Weltrekordhalter im Dauer-Beatboxen. Durch seine Auftritte bei vielen Casting-Shows erlangte er bald internationale Bekanntheit, unter anderem auch durch seinen Auftritt bei der Castingshow “Das Supertalent”. Sein Song “Power to the People“ wurde zum Dauerbrenner und führte zu zahlreichen Auszeichnungen, unter anderem wurde er als „Entertainer of the Year“ beim Los Angeles Music Award ausgezeichnet.

Ein Beitrag geteilt von Mira & Adam (@miraadammusic) am Aug 8, 2018 um 12:15 PDT

Mira & Adam sind seit dreieinhalb Jahren ein Paar und treten seit etwa drei Jahren als Singer-Songwriter Duo erfolgreich auf größeren und kleineren Bühnen in Österreich, Deutschland und den Niederlanden auf. Die letzten vier Singles (So Ein Tag, Far Away, Barceloneta und Liebeslied Vong Heute,) bescherten den Wienern nationale sowie internationale Live-Auftritte, knapp 680.000 Youtube Views und knapp 2 Millionen Spotify-Streams.

Bühnenshow und Autogrammstunde Ab 11:00 Uhr geht’s los, die Bühneshows und Autogrammstunden finden ab 12:00 Uhr statt. Kids und Teens sind bei freiem Eintritt herzlich eingeladen auf der Influencer Video Con presented by spark7 auf dem Hafenfest in Bregenz vorbeizukommen. Influencer, VOL.AT und Wann&Wo freuen sich auf deinen Besuch.

Facts zur Influencer Video Con in Bregenz Sonntag, 26.8.2018, ab 11:00 Uhr am Hafenfest in Bregenz / Green Stage neben dem Hafengebäude

Ab 12:00 Uhr Bühnenshow und Autogrammstunden mit:

Chaosflo44, Minecraft Gamer

Celina_Blogsta, Beauty Lifestyle Trends

Daniel Fila, Entertainment Comedy Challenges

Beatboxer Fii, RTL Show „Das Supertalent“, Beatboxing Music

Mira & Adam, Acoustic Love Wanderlust